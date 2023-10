Jugendgemeinderat Gmünd: Skateanlage und Hallenbad

Foto: fleisa

Den Jugendgemeinderat am Donnerstagabend dominierte das Thema „Freizeitgestaltung“. Zum einen ging es um den aktuellen Stand der Skateranlage am Schulzentrum Strümpfelbach. Außerdem stellte Stadtwerke-​Chef Peter Ernst die Planungen zum Hallenbad-​Neubau vor. Hierzu hatten die Mitglieder des Jugendgemeinderates eigene Ideen.

Freitag, 20. Oktober 2023

Sarah Fleischer

36 Sekunden Lesedauer



Zunächst ging es um die Skateranlage am Strümpfelbach. Die war, so stellte es Cornelia Baumhauer vom Garten– und Friedhofsamt vor, im März zurückgebaut worden. Nun steht die finale Planung.

Auch um die Planung des neuen Hallenbads ging es in der Sitzung. Stadtwerke-​Chef Peter Ernst nahm sich der Sache an und präsentierte kompakt die bisherigen Überlegungen sowie den aktuellen Stand. Einen Aspekt vermissten die Jugendlichen allerdings in der Planung.





Üppig besucht war die jüngste Sitzung des Jugendgemeinderates nicht. Fünf Jugendliche und Vorsitzender Jonathan Wolf hatten sich versammelt, um den aktuellen Stand zweier Projekte zu diskutieren.

