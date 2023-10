Literaturtage: Poetry Slam im Prediger

Foto: wil

Fünf Landesmeister und Nachwuchstalente bereicherten die Literaturwochen mit Poetry Slam, kurzen und meist heiteren Texten zum Sofort-​Lachen und Nach-​Denken. Gewinnen konnte aber nur eine Person.

Freitag, 20. Oktober 2023

Sarah Fleischer

33 Sekunden Lesedauer







Wovon die einzelnen Künstler berichteten und wer am Ende den Sieg davontrug, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Der erste Poetry Slam im Prediger lockte ein gemischtes Publikum zu den Landesliteraturwochen. Johannes Elster, der Moderator, Deuter von Beutelinhalten und Interpret des Applauses, der über den Sieg entscheidet, hatte sich diesmal auf Badener und Württemberger beschränkt, die eine knappe Stunde ihre Texte vortragen durften.Was beim Slam locker daherkommt ist professionell vorbereitet und so hatten es auch die beiden Nachwuchstalente Natalie Friedrich aus Karlsruhe und Niklas Rosche aus Stuttgart schwer, neben den Profis zu bestehen, nicht zuletzt wegen der Art ihres Vortrags.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



298 Aufrufe

132 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen