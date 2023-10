Normannia Gmünd: FC Denzlingen ist zu Gast

Foto: Zimmermann

In der Fußball-​Oberliga Baden-​Württemberg empfängt an diesem Samstag (14 Uhr) der 1. FC Normannia Gmünd den FC Denzlingen – damit kommt es zum Duell der Aufsteiger, die beide schon viel Gutes in der neuen Umgebung erfahren durften.

Freitag, 20. Oktober 2023

Alex Vogt

35 Sekunden Lesedauer



Der siebte Platz und die bereits eingefahrenen 20 Punkte der Normannia sind beeindruckt. Wenn man sich die Oberliga-​Tabelle aber genau anschaut, stellt man schnell fest, dass der FCN grundsätzlich nur ein unglaublich breites Mittelfeld mit zahlreichen Mannschaften anführt. Zur Abstiegszone sind es lediglich sechs Punkte. „Das ist alles brutal eng, das wissen wir“, sagt Normannia-​Trainer Zlatko Blaskic.





Warum Zlatko Blaskic dem FC Denzlingen „reichlich Qualität“ bescheinigt, lesen Sie im FCN-​Vorbericht in der Rems-​Zeitung vom 20. Oktober.



So ist dieses Oberligaspiel im WWG Sportpark in Schwäbisch Gmünd nicht das vielleicht von einigen erwartete Kellerduell, sondern die Partie des Tabellensiebten gegen den Zehnten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



224 Aufrufe

141 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen