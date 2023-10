Alexander Zorniger: Die Trainerkarriere begann bei der Gmünder Normannia

Gute 20 Jahre ist Alexander Zorniger als Trainer im Fußballgeschäft im Einsatz. 2009 setzte er voll auf die Karte Fußball, als er in Großaspach hauptamtlicher Cheftrainer wurde. Es folgten Engagements in der Bundesliga sowie in Dänemark und in Zypern. „Die Jahre im Ausland haben mich geprägt“, blickt der 56-​Jährige auf diese mehr als sechs Jahre zurück.

Manche kennen Alexander Zorniger noch von der Schulzeit am Parler-​Gymnasium in Schwäbisch Gmünd, viele erinnern sich an die heißen Stadtduelle in der Fußball-​Verbandsliga zwischen dem 1. FC Normannia und dem TSB Gmünd, bei denen der gebürtige Mutlanger das Trikot der Gelb-​Blauen trug. Beruflich war Zorniger von 1998 bis 2009 Bereichsleiter beim Württembergischen Tennisbund in Stuttgart, wobei er ab 2002 parallel dazu das Traineramt beim 1. FC Normannia Gmünd innehatte – ein etwas holpriger Anfang, wie Zorniger zurückblickt: „In meinem ersten Trainerjahr habe ich gedacht, ich weiß alles, habe aber schnell gemerkt, dass das nicht der Fall war.“ Was er aber von Beginn an über den Job gewusst und dabei gekonnt habe, sei der Umgang mit den Menschen. Was er ebenso von Beginn an drauf hatte: Mannschaften zu entwickeln und am Ende erfolgreich zu sein: „Ich bin besser darin, um etwas als gegen etwas zu spielen. Ich habe auch bei allen Stationen geschaut, was ich mitnehmen, worin ich mich verbessern kann“, sagt der Cheftrainer der SpVgg Greuther Fürth, der mit seinen Teams in den vergangenen elf Jahren vor seinem Fürth-​Engagement nie schlechter als Zweiter war. In Fürth war es am Saisonende Rang zwölf.





Die Rems-​Zeitung blickt in ihrer Samstags-​Reportage auf die Trainerstationen zurück, wie das Ausland Alexander Zorniger und seine Familie prägte, oder welcher unbekannten Herausforderung er sich als Cheftrainer bei der SpVgg Greuther Fürth stellen musste.



