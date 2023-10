Beilage „Wochenende“: Prähistorische Schattenspiele im Himmelsgarten

Foto: Marion Stütz

Ein Dinosaurier und der Himmelsstürmer: Vergangenheit und Gegenwart spiegeln sich in dem Foto aus dem Landschaftsgarten Wetzgau. Genauso verbinden die Beiträge in unserer Wochenendbeilage Klassisches und Aktuelles, Flüchtiges und Zeitloses.

Samstag, 21. Oktober 2023

Franz Graser

Zeitlos scheint dagegen die Gemeinde zu sein, die wir diesmal in unserem Ortsporträt vorstellen, nämlich Böbingen. Seit der Römerzeit ist dieser Platz praktisch immer bewohnt gewesen. In den vergangenen Jahren kamen immer mehr archäologische Zeugnisse der Römer ans Licht. Unser Ortsporträt zeigt aber auch, dass Böbingen eine lebensfrohe und der Zukunft zugewandte Gemeinde ist.





Darüber hinaus finden Sie in dieser Wochenendbeilage Interessantes und Wissenswertes, viele Nachrichten aus den Vereinen und Organisationen der Region, kirchliche Neuigkeiten und selbstverständlich viel Rätselspaß.





Unser Porträt stellt den Fußballtrainer Alexander Zorniger vor, der zur Zeit den Zweitligisten Greuther Fürth trainiert. Seine Wurzeln hat der Fußballlehrer in Schwäbisch Gmünd. Prägende Jahre verbrachte er allerdings im Ausland, in Zypern und in Dänemark. Im Gespräch lässt er einige seiner Trainerstationen Revue passieren. Darüber hinaus berichtet er über seine Sicht auf das Fußball-​Geschäft.

