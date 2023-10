Die Legende von der einen Stimme zur Prediger Rettung

Die Legende hält sich hartnäckig: Eine Stimme Mehrheit habe den Prediger vor dem Abriss gerettet. Selbst OB Richard Arnold dachte dies bis vor Kurzem. Doch die Recherchen für das Buch zum Jubiläum zeigen: Es handelt sich dabei wohl um eine urbane Legende made in Gmünd.

Samstag, 21. Oktober 2023

Jürgen Widmer

Der Bericht in der Rems-​Zeitung über die Sitzung des Gemeinderats am 22. Juli 1965 nährt die Mär von der einen rettenden Stimme jedenfalls nicht. Im Gegenteil: Bei einer Gegenstimme und sieben Enthaltungen sprach sich der Rat für den Erhalt des Predigers aus und verhinderte so einen Abriss, wird daraus klar. Also, alles nur Erfindung?





Ob in alten Gemeinderatsprotokollen ein Hinweis auf eine solche Abstimmmung zu finden ist, lesen sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



