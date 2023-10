Hollywood liegt in Ruppertshofen

Foto: priv

Der Gesangverein Ruppertshofen serviert ein Menü aus Liedern, Show und einem Candlelight-​Dinner. Der Vorverkauf hat begonnen.

Samstag, 21. Oktober 2023

Jürgen Widmer

27 Sekunden Lesedauer



Beim Gala-​Abend mit Konzert, Show und Dinner am Samstag, 11. November, ab 19 Uhr im Kultur– und Sportzentrum Jägerfeld steht die Musik natürlich im Vordergrund. So werden der gemischte Chor und die „Chorus Company Ruppertshofen (CCR)“ des Gesangverein Ruppertshofen sowie die Chormitglieder des Liederkranzes Täferrot internationale Titel zum Besten geben. Die Gäste dürfen sich von Melodien aus Liebes– und Tanzfilmen, Hits aus Actionfilmen, deutschen Kulthits und Hits aus Musicals gerne mitreißen lassen.





Was der Oscar mit Ruppertshofen zu tun hat und wo es Karten gibt, steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



214 Aufrufe

109 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen