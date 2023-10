Normannia hat Denzlingen beim 3:0-Heimsieg im Griff

Nach dem 3:0-Erfolg am 14. Spieltag in der Fußball-​Oberliga im Duell der Aufsteiger hat der 1. FC Normannia Gmünd schon 23 Punkte gesammelt. Yannick Ellermann hält einen Foulelfmeter der Gäste.

Samstag, 21. Oktober 2023

Thomas Ringhofer

Nach einer guten Stunde war die Messe im WWG Sportpark zugunsten der Gastgeber gelesen. Da führte die Gmünder Normannia nach Treffern von Marvin Gnaase (13.), Alexander Aschauer (39.) und Calvin Körner (62.) verdient mit 3:0. Das Auslassen weiterer hochkarätiger Chancen, vor allem in den ersten 45 Minuten, und ein Strafstoß gegen die Gmünder rächte sich nicht: Denn die Offensive des FC Denzlingen war fast komplett abgemeldet. Und FCN-​Schlussmann Yannick Ellermann hielt einen Elfer gegen seine Elf in der 81. Minute – es war schon der dritte Strafstoß in dieser Saison, den der Kapitän parierte.

Zlatko Blaskic startete mit derselben Elf wie vor 14 Tagen gegen Pforzheim. Diese Elf musste sich in den Anfangsminuten vor allem in der Abwehr noch sortieren und abstimmen, denn die Denzlinger gefürchtete Offensive versteckte sich zunächst nicht. Nach zehn Minuten kamen die Gmünder über den starken Henrick Selitaj über rechts durch, seine Flanke fand aber – noch – keinen Abnehmer. Nur drei Minuten später war FC-​Schlussmann Niklas Schindler bereits das erste Mal geschlagen: Kelecti Nkem und Valerio Avigliano spielten sich wieder über die rechte Seite schön durch, der Ball kam zu Marvin Gnaase, dessen Drehschuss aus wenigen Metern vom rechten Pfosten über die Linie ging: das 1:0 nach schon 13 Minuten.

Wie die weiteren Treffer fielen und was die Trainer und der Elfmeterkiller nach dem Spiel sagten, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom Montag.

