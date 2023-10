22.000 Tulpen sollen blühen

Foto: sto

Zusammen mit ungefähr 80 Helfern hat Ob Richard Arnold beim Gartentag Tulpenzwiebeln gestupft.

Sonntag, 22. Oktober 2023

Jürgen Widmer

Die Tulpen sollen kommendes Jahr im Stadtgarten blühen. „Da können Sie sich drauf freuen“, versprach der Oberbürgermeister den Anwesenden bei der Verleihung der Bürgermedaille an Gundi Mertens. Im kommenden Jahr will die Stadt über Blütenschmuck an die erfolgreichen Gartenschauen 2014 und 2019 erinnern. Mit dabei waren auch freiwillige Helfer, darunter Jugendliche der Millis-​Görüs-​Moschee und Mitarbeitende des Bauhofs und der Stadtgärtnerei.

