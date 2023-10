Der Bergwacht-​Flohmarkt lockt Schnäppchenjäger

Foto: sto

Am Sonntag, 22. Oktober, können sportliche Schnäppchenjäger noch einmal auf ihre Kosten kommen. Von 11 bis 16 Uhr bietet die Bergwacht zwischen 11 und 16 Uhr in der Großsporthalle in der Gmünder Katharinenstraße wieder gebrauchte Skiausrüstung an.

Sonntag, 22. Oktober 2023

Jürgen Widmer

Dabi nutzten bereits am Samstag viele Skisportbegeisterte die Angebote. Dabei shcätzten die Besucherinnen und Besucher nicht nur die günstigen Angebote, sondern auch die fachkundige Beratung durch die Bergwachtmitglieder.

