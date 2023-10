Fußball: Waldstetten ringt den Tabellendritten nieder

Foto: Stoppany

Die Mannschaft von Bernd Maier schlägt mit einer starken Mannschaftleistung im Derby den favorisierten Donzdorfer JC mit 3:2 (1:0) und verschafft sich damit etwas Luft zum Tabellenkeller der Fußball-​Landesliga.

Sonntag, 22. Oktober 2023

Thomas Ringhofer

Wie die Partie in den zweiten 45 Minuten verlief und wie der TSGV um den Sieg kämpfte, lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Der TSGV hielt von Beginn sehr gut dagegen, nahm die Zweikämpfe an, sodass die Gäste es schwierig hatten, ihre Dominanz auf den Rasen zu bekommen. Und wichtig war vor allem, dass die Gastgeber es immer wieder schafften, genügend Nadelstiche zu setzen. So auch nach einer Flanke von Julius Bäumel von links, die ein Gästeakteur soeben noch entschärfen konnte vor dem einschussbereiten Liandro Cudazzo (26.). Nach einigen Verletzungen und daraus resultierendem Trainingsrückstand zu Beginn der Saison, durfte der junge Mittelfeldspieler an diesem Samstag erstmals von Beginn an ran. Auf der anderen Seite zeigte sich nochmals Beyerle auf dem Posten, als die Donzdorfer ihn mit einem Flachschuss überwinden wollten (27.). Donzdorf kam noch einmal gefährlich nach vorne. Wieder probierten es die Gäste mit einer scharfen Flanke von rechts. In der Mitte nahm Dominik Mader den Ball direkt, verfehlte das Gehäuse jedoch knapp (38.). Kurz darauf dann aber waren die Mannen von Bernd Maier zur Stelle. Serkan Özgür flankte in die Mitte, in der Innenverteidiger Vinzenz Rembs goldrichtig stand und zur 1:0-Führung traf (40.). Fast mit dem Pausenpfiff zirkelte Özgür noch einmal einen Freistoß knapp über das Donzdorfer Gehäuse (45.).

