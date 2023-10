Kunstturnen: TV Wetzgau beweist in Pfuhl Kampfgeist

Archivfoto: Stoppany

Der TV Schwäbisch Gmünd-​Wetzgau wahrte seine lupenreine weiße Weste auch am Wochenende: Im vierten Wettkampf dieser Bundesligasaison fuhren die Athleten von Cheftrainer Paul Schneider in Pfuhl mit 53:32 den vierten Erfolg ein.

Sonntag, 22. Oktober 2023

Thomas Ringhofer

1 Minute 14 Sekunden Lesedauer



Die Analyse des Coaches und der Mannschaft fiel dabei beim 53:32 gegen den TSV Pfuhl einhellig aus: „Am Ende steht der Sieg – das zählt.“ Denn nicht alles war an diesem Tag Gold, was glänzte. Umso mehr freute es Schneider, dass sich das Team auch „an einem nicht ganz einfachen Tag selbst aus den Fesseln befreite und so weiterhin auf Finalkurs ist.“





Die Bundesliga im Kunstturnen ist seit vielen Jahren ein Phänomen: Einige Wettkämpfe im Frühjahr, dann eine lange Sommerpause und schließlich der Saisonabschluss mit dem Finale im Herbst. Das Kunststück dabei: Die Motivation hoch halten, sich auch nach einer langen Unterbrechung klar machen, worum es geht. „Das fiel uns, aus welchen Gründen auch immer, dieses Mal schwerer als sonst“, gab der Trainer in seiner Analyse bekannt. Dabei sei er unter Woche und auch in der gesamten Vorbereitung sehr optimistisch gewesen, dass alle bereits wieder auf Topniveau unterwegs seien.











Wie sich die TVWler an den anderen Geräten schlugen lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Umso mehr überraschte es, dass der TVW wie ein zu schwer beladener Dampfer nicht gleich an den ersten beiden Geräten Fahrt aufnehmen konnte. Sowohl am Boden als auch am Pauschenpferd mussten die Gmünder Athleten die Segel streichen und den Geräteerfolg den Hausherren überlassen: „Vieles wirkte da noch unkonzentriert. Wir schafften es nicht sofort, unsere gewohnten Leistungen zu zeigen – das rächt sich dann natürlich.“ Während am Boden drei Wetzgauer ihre Übungen verturnten, mussten am so schwierigen Pauschenpferd alle) TVWler unfreiwillig vom Gerät. Die Hausherren wussten das zu nutzen und gewannen mit 8:4 sowie 9:6.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



229 Aufrufe

296 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen