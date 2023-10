Das Dorfgemeinschaftshaus ist rechtzeitig zum Krautfest fertig

Foto: bb

Das Dorfgemeinschaftshaus in Rehnenhof-​Wetzgau soll ein Ort der Begegnung für alle Menschen, Vereine und Institutionen im Stadtteil werden. Es wurde am Sonntag rechtzeitig zum Krautfest nach elf Monaten Bauzeit eröffnet.

Montag, 23. Oktober 2023

Jürgen Widmer

32 Sekunden Lesedauer



Die Einweihung des Dorfgemeinschaftshauses wurde musikalisch umrahmt von einer spontan entstandenen Projektkapelle und dem Gesangverein Rehnenhof.





Einen ausführlichen Bericht zur Eröffnung dieses neuen Begegnungsortes lesen sie am Montag in der RemsZeitung.



Bei strahlendem Wetter kamen 100 geladene Gäste, von denen viele ehrenamtlich an dem Projekt mitgearbeitet hatten, zur Eröffnung. „Ein Haus, in dem wir miteinander arbeiten, lernen, singen und feiern können und unsere Gemeinschaft leben wollen,“ so begrüßte Johannes Weiß von der Dorfgemeinschaft Rehnenhof /​Wetzgau der für dieses Projekt mit verantwortlich war die Besucher. Gottes Segen erteilten dem Haus gleich drei Pfarrer gemeinsam. Weiß ministrierte den Pfarren spontan.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



624 Aufrufe

129 Wörter

5 Stunden Online



Beitrag teilen