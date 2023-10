Gemeinderat verabschiedet „Lorcher Resolution“ zu Straßenverkehrsrecht

Ob Auto, Fahrrad oder Rufbus – das Thema Verkehr zog sich durch den jüngsten Lorcher Gemeinderat. In der Sitzung am 19. Oktober ging es unter anderem um eventuelle Tempolimits und darum, wie man mehr Fahrten für das Bürgerrufauto organisieren kann.

Montag, 23. Oktober 2023

Sarah Fleischer

Das Bündnis „Lebenswerte Städte und Gemeinden durch angepasste Geschwindigkeiten“ setzt sich für mehr Entscheidungsfreiheit der Städte bei der Anordnung von Höchstgeschwindigkeiten innerhalb geschlossener Ortschaften ein. Ein Fokus liegt dabei auf der generellen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/​h innerorts. Die SPD-​Fraktion im Lorcher Gemeinderat stellte in der jüngsten Sitzung einen Antrag zum Beitritt der Stadt. Dieser Vorstoß führte zu ausführlichen Diskussionen, an deren man sich gegen einen Beitritt entschied. Stattdessen einigte man sich auf eine erweiterte „Lorcher Resolution“.





Was in dieser Resolution gefordert wird und wie es um den das Bürgerrufauto bestellt ist, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



