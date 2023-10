Gundi Mertens: Mehr als die Staufersaga

Foto: jtw

Ihr Name ist mit der Staufersaga verbunden: Gundi Mertens. Doch ihre Bedeutung für das kulturelle und gesellschaftliche Leben der Stadt geht weit darüber hinaus, wie sich anlässlich ihrer Ehrung mit der Bürgermedaille zeigte.

Montag, 23. Oktober 2023

Jürgen Widmer

45 Sekunden Lesedauer



Manchmal zeigt sich das Wesentliche im Nicht-​Gesagten: in den kleinen Gesten, den herzlichen Umarmungen oder anerkennenden Blicken. Davon gab es reichlich für Gundi Mertens während des Nachmittags im Stadtgarten. Vielleicht zeigen diese am deutlichsten, dass sie von vielen Menschen wegen ihres vielfältigen Engagements bewundert, aber vermutlich wegen ihrer offenen und zugewandten Art von mindestens ebenso vielen Menschen gemocht wird.

„Groß Werk braucht Einigkeit“, zitierte OB Richard Arnold den Wahlspruch der Staufersaga und damit Stephan Kirchenbauer, seinen verstorbenen Lebenspartner und Spiritus Rector des bürgerschaftlichen Großereignisses. Groß Werk – und dies gilt nicht nur für die Staufersaga – braucht aber auch Begeisterung, Kreativität, Fingerspitzengefühl und viel Fleiß. Allesamt Fähigkeiten, für die Mertens steht, wie sich der weiteren Rede entnehmen ließ.





Wie Gundi Mertens auf die Ehrung reagierte, wer mitten in der Feier anrief und welch besondere Erinnerungen sie an Stephan Kirchenbauer hat, lesen Sie am Motag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



278 Aufrufe

181 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen