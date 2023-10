Handball: TSV ALLOWA reichen 37 Tore nicht zum Sieg

Gegen den TV Steinheim unterliegt der TSV im Spiel der Handball-​Verbandsliga in der überaus gut besuchten Schäfersfeldhalle in Lorch mit 37:39. Antonio Glumac im Tor der Gastgeber verhindert mit seinen Paraden etliche Gegentreffer.

Montag, 23. Oktober 2023

Thomas Ringhofer

Beim Heimteam ragten zwei weitere Spieler heraus: Leon Weiß mit elf Treffern und einmal mehr Niklas Burtsche, der neben drei Strafwürfen auch elf Tore aus dem Feld markieren konnte.









Die Mannschaft aus dem Kreis Heidenheim legte los wie die Feuerwehr, sodass es nach sechs Minuten 7:1 für den Gast stand. Die Abwehr der Heimmannschaft bekam die schnellen Gäste nicht in Griff und auch eine superschnelle Auszeit vom Coach der Heimmannschaft, Pascal Diederich, in der dritten Minute blieb erfolglos. Einzig Weiß, der bis zum 5:11 in der 13. Minute vier Treffer in Folge erzielen konnte, bot den Gegnern Paroli.Diederich ordnete in der Folge auch die Manndeckung des Steinheimer Spielmachers Dennis Kaumann an, sodass der Spielfluss der Gastmannschaft erheblich unterbrochen wurde. Die Spielgemeinschaft kam nun Tor um Tor heran und in der 20. Minute erzielte man das 13:13 durch einen Treffer von Niklas Burtsche, der von Minute zu Minute besser ins Spiel fand. Torhüter Glumac, der für den glücklosen Nico Knauß eingewechselt worden war, lief auch zur Hochform auf. In der 25. Minute konnte Burtsche erstmals sein Team mit 16:15 in Führung bringen. Zwei weitere Tore von Burtsche sowie ein Treffer von Glumac ins leere Tor brachten die Heimmannschaft unter dem Jubel der Zuschauer sogar in der Folge mit 19:15 in Führung. Mit 20:18 ging es in die Pause.

