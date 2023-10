Konzert mit Ohrwurm-​Alarm

Das Schwäbisch Gmünder Akkordeonorchester hat unter dem Motto „Fascinating Rythm – 50 Jahre und kein bisschen leise.“ seinen Beitrag zum Prediger-​Jubiläum geleistet.

Montag, 23. Oktober 2023

Der Rahmen war also bereitet, ihn musikalisch zu füllen war nun die Aufgabe des Orchesters unter der Leitung von Marco Wasem und des musikalischen Gastes, dem Münsterchörle unter dem Dirigat von Andrea Beck.





Wenn das kein Zeichen von Wertschätzung ist: Trotz einer wahren Terminflut am Wochenende gelang es dem Schwäbisch Gmünder Akkordeonorchester (SGAO) am Samstagabend den Saal des Predigers komplett zu füllen. Eine Wertschätzung, die hart erarbeitet werden will. Sei es durch eifrige Proben, stets qualitätsvolle Auftritte durch das Orchester und auch eine gehörige Portion Schweiß beim Personal des Predigers, das vor dem Konzert noch jede Menge Stühle in den Festsaal schleppen musste.

