Reichhaltiges Programm in Lorch

Foto: rv

Rund 300 Besucherinnen und Besucher haben sich am Samstagnachmittag beim traditionellen Lorcher Seniorennachmittag in der Remstalhalle an einem vielfältigen Programm mit Kaffee und Kuchen erfreut.

Montag, 23. Oktober 2023

Jürgen Widmer

Bürgermeisterin Marita Funk führte als Gastgeberin durch das Programm und begrüßte die Gäste. Als erstes suchte sie im Publikum die älteste Frau und den ältesten Mann und ehrte diese beiden mit einem kleinen Präsent. Dies waren Luise Rau (94) und Rudolf Patzner (97).





Was alles beim Seniorennachmittag geboten war, und welcher Auftritt besonders viel Freude bereitete, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



