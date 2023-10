Fußball: Normannia Gmünd hält den Ball flach

Nach dem 3:0-Sieg gegen Mitaufsteiger Denzlingen steht der 1. FC Normannia Gmünd mit 23 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz der Fußball-​Oberliga. Trainer Zlatko Blaskic und sein Kapitän Yannick Ellermann verlieren trotz des Erfolgs nicht den Blick für die Realität.

Dienstag, 24. Oktober 2023

Thomas Ringhofer

Erst zum zweiten Mal in dieser Spielzeit hat die Normannia drei Tore geschossen. Nach dem 3:0 Ende August gegen den Offenburger FV, mittlerweile Schlusslicht und erster Abstiegskandidat, gelang dies am Samstag eindrucksvoll auch gegen den FC Denzlingen. Weil die Denzlinger zunächst bei Pforzheim und dann vor dem Gmünder Einhorntunnel im Stau gestanden hatten, pfiff der gut leitende Unparteiische Jonathan Woldai die Begegnung 15 Minuten später an.









Nur drei Niederlagen musste die Normannia bislang einstecken, zu Hause ist sie eine Macht, holte fünf Siege, ein Unentschieden (1:1 gegen Pforzheim) und unterlag nur dem Göppinger SV (1:3), der aktuell Tabellenzweiter ist. „23 Punkte, das passt schon“, tritt Trainer Blaskic auf die Euphoriebremse: „Wir werden uns aber nicht zurücklehnen und so viele Punkte wie möglich sammeln.“ Dass der FCN nach 14 Spielen so viele Punkte holte, „damit konnten wir nicht rechnen. Aber wir sind extrem heimstark und es ist für jeden Gegner schwierig, bei uns etwas zu holen“, erklärt Ellermann.







Was die Normannia mit so stark macht, das lesen Sie in der Dienstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Die Gmünder mussten sich in der Anfangsphase gegen Denzlingen in der Abwehr noch sortieren und ein, zwei gefährliche Situationen überstehen. Danach hatten die Vorderleute von Spielführer Ellermann den Laden voll im Griff, wie der Torschütze zum frühen 1:0, Marvin Gnaase, bestätigte: „Wir waren von Anfang an da und haben früh einen Treffer erzielt. Es lief hinten wie vorne gut.“

