Ökumenische Vesperkirche 2023 steht in den Startlöchern

Seit 2016 organisieren ehrenamtliche Gmünderinnen und Gmünder die Vesperkirche. Mittlerweile ist sie zu einer festen Institution geworden und so planen die Ehrenamtlichen auch in diesem Jahr vom 12. bis 19. November, gutes Essen an ganz verschiedene Menschen auszugeben.

Die ökumenische Vesperkirche findet mit großem Erfolg jährlich statt. „Jeden Tag kamen mehr Besucher in die Augustinuskirche“, so Wolfgang Schmidt, Vorsitzender des Kirchengemeinderates. „Es tut gut, in der Gemeinschaft mit anderen Menschen zu sehen, dass man nicht alleine ist. Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten begegnen sich hier und nehmen sich wahr und kommen beim gemeinsamen Essen ins Gespräch. Diese Begegnungen öffnen viele Augen und Herzen“, beschreibt Schmidt die Vesperkirche.



Doch das Organisationsteam treiben auch noch einige Sorgen um.







Wie genau die ökumenische Vesperkirche dieses Jahr genau aussehen und ablaufen wird, darüber haben sich die Erhenamtlichen zusammen mit Oberbürgermeister Richard Arnold am Freitag im Gemeinschaftsraum der St. Michael-​Kirche unterhalten.

