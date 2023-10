So ebbes: Raumpatrouille

Foto: Carl-​Ernst Stahnke /​pix​e​lio​.de

Es deutet einiges darauf hin, dass das Auto des Kolumnisten in einem früheren Leben ein Raumschiff war. Doch auch Space Shuttles müssen ab und zu mal zur Inspektion in die Werkstatt. Ein intergalaktisches „So ebbes“.

Dienstag, 24. Oktober 2023

Benjamin Richter

1 Minute 19 Sekunden Lesedauer



Vom Glanz jener Tage, als das Auto statt zwischen den Ostalb-​Gemeinden noch zwischen den Planeten verkehrte, hat sich unter anderem der Name „Space Star“ in die Gegenwart herübergerettet. Zudem weist die Aufschrift „GD“ zweifelsfrei darauf hin, dass der Zweck des Gefährts in der „Galaktischen Durchquerung“ liegt.





Nach der kosmischen Wiedergeburt ist der Sternenkreuzer nun in der Karosserie eines Kleinwagens gefangen, bei dem man alle Türen einzeln aufschließen muss und der bei 150 km/​h auf der Autobahn schon sehr besorgniserregend vibriert. Nun ja.





Kleiner Trost: Ebenso wie ein Space Shuttle muss der Wagen regelmäßig in der Werkstatt auf Herz und Nieren überprüft werden. Vor Kurzem stand sie wieder an, die jährliche Inspektion. Sorgfältig, damit das Fahrzeug beim Eintritt in die Parkplatz-​Atmosphäre nicht verglüht, stellt man dieses vor der Halle der „Auto-​Doktoren“ ab und trennt sich schweren Herzens für ein paar Stunden von Schlüssel und Papieren.





Welche Leere! Daheim versucht man sie mit Serienschauen und der Lektüre eines Buchs zu füllen, doch ohne den „Space Star“ in der Tiefgarage – pardon, auf dem Weltraumbahnhof – ist es nicht dasselbe. Am Nachmittag – welche Erlösung! – der Anruf: Der Wagen kann abgeholt werden.





Man setzt also den imaginären Astronauten-​Helm wieder auf und schwebt schnurstracks zurück zur Werkstatt. Alles in Ordnung mit der fliegenden Untertasse? Ja, bloß die Scheibenwischer mussten ausgetauscht werden.





Im Cockpit wartet dann noch eine weitere freudige Überraschung: Zwei Euro versprühen aus dem Getränkehalter ihren matten Glanz. Ein Trinkgeld der Mechaniker an den Raumfahrer für die sorgfältige Pflege seiner Rakete? Wohl eher nicht – vielmehr müssen die Münzen bei früheren interstellaren Manövern unbemerkt zwischen die Sitze gerutscht sein.







