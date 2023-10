„The Voice“: Elias Biechele in den Battles

Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Einschalten, zusehen, und vor allem zuhören: Der Gmünder Sänger Elias Biechele steht am 27. Oktober auf der Bühne bei „The Voice of Germany“. Battles sind angesagt.

Dienstag, 24. Oktober 2023

Thorsten Vaas

Mit „You will be found“ hat sich Elias Biechele in die nächste Runde bei „The Voice of Germany“ gesungen. Lange hat’s nicht gedauert, da drückte Giovanni Zarrella den Buzzer – und holte sich den 18-​Jährigen aus Gmünd ins Team.

