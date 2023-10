Trainer des TV Herlikofen legt sein Amt nieder

Michael Hoskins ist ab sofort nicht mehr Trainer des TV Herlikofen. Das teilte der Verein am Dienstagnachmittag mit. Wer in Zukunft die Fußballmannschaft trainiert, die nach einem sehr guten Saisonauftakt auf Platz zwei der Kreisliga A steht, ist indes bereits fix.

Dienstag, 24. Oktober 2023

Benjamin Richter

Michael Hoskins war, wie Abteilungsleiter Frank Belstler am Dienstag weiter mitteilte, Ende September an die Vereinsführung des TV Herlikofen herangetreten und hatte mitgeteilt, dass er aus persönlichen Gründen sein Traineramt beim TVH nicht mehr in der bisherigen Form ausführen könne.

„Der TV Herlikofen bedauert diesen Schritt sehr“, betont Belstler, „da Michael Hoskins die aktive Mannschaft in den letzten eineinhalb Spielzeiten fußballerisch ein großes Stück nach vorne gebracht hatte.“

Hoskins hatte in der Vergangenheit unter anderem den Oberligisten TSV Ilshofen und bis Oktober 2021 den JC Donzdorf gecoacht, bevor er sich im Juni 2022 den Herliköfern als Nachfolger von Jörg Gstir anschloss.

Schon zu Beginn seines Engagements, erinnert Belstler, habe Hoskins geäußert, dass er sich das Traineramt beim TVH gut vorstellen könne, um mögliche Nachwuchstrainer aus dem eigenen Bereich zu gewinnen. Entsprechend standen ihm mit Philipp Munz und Denis Croissant zwei junge Co-​Trainer zur Seite, die selbst noch in der ersten Mannschaft spielen.

So stand für die Vereinsführung nach Hoskins‘ Entschluss nun schnell fest, dass man ab sofort diesen beiden das Vertrauen schenken will. Die Rolle des Cheftrainers wird künftig Philipp Munz übernehmen, Denis Croissant wird ihn als Co-​Trainer unterstützen. Beide werden aber auch weiterhin auf dem Platz stehen.





