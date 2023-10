Unfall im Einhorntunnel: Vollsperrung

Symbol-​Foto: rz-​archiv

Am Dienstagabend ereignete sich ein Auffahr-​Unfall auf Höhe des Einhorntunnels in Schwäbisch Gmünd. Derzeit ist die B29 daher voll gesperrt.

Dienstag, 24. Oktober 2023

Sarah Fleischer

20 Sekunden Lesedauer



Am Dienstagabend gegen 17.25 Uhr kam es auf der B 29 in Schwäbisch Gmünd auf Höhe des Einhorntunnels zu einem Auffahrunfall. Eines der beteiligten Fahrzeuge wurde dabei laut Polizei so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden muss. Verletzt wurde niemand. Stand 18.50 Uhr ist die B29 voll gesperrt, da Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme noch laufen. Der Abschleppdienst ist laut Polizei unterwegs zur Unfallstelle.

