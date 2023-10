IHK-​Ehrung für Zukunftsgestalter der Region: Erfolgreiche Berufsausbildung

Die Industrie– und Handelskammer Ostwürttemberg ehrte am Dienstag im Stadtgarten jene 342 Absolventinnen und Absolventen einer Berufsausbildung, die aufgrund ihrer Leistungen einen Preis oder eine Belobigung bekamen. Dabei wurde auch die Bedeutung von Fachkräften untermauert. Marco Kappel — ehemaliger Sieger der DSDS-​Kids und inzwischen mit echten Stars auf der Bühne — sorgte für die musikalische Hommage des Berufsnachwuchses.

Mittwoch, 25. Oktober 2023

Gerold Bauer

Künstliche Intelligenz mag schon jetzt viel und in Zukunft wohl noch viel mehr können. Was ein elektronisches „Gehirn“ aber wohl nie können wird: gut ausgebildete Fachkräfte ersetzen, die mit Leidenschaft ihren Job machen. Darum ging es bei der Ehrungsfeier der Industrie– und Handelskammer Ostwürttemberg für die besten Absolventinnen und Absolventen einer Berufsausbildung. Und dies sei, so wurde in den Reden gleich mehrfach untermauert, die Voraussetzung, dass die Wirtschaft in der Region auch die Herausforderungen der Zukunft, sprich die Transformation, meistern kann.





