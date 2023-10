Keine Panik auf dieser Titanic

Stapellauf für die Musical-​Titanic: Das Kolping Musiktheater steigt zu den Proben für Titanic – Das Musical“ von Maury Yeston und Peter Stone ein. Premiere ist am Samstag, 2. Februar, im Stadtgarten in Schwäbisch Gmünd.

Mittwoch, 25. Oktober 2023

Jürgen Widmer

Was Schaumann an dem Stpck sonst noch schätzt, inwiefern Pontius Pilatus an Bord ist, und ob Schaumann den Film angesehen hat, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Schiffbruch wird das Kolping-​Musiktheater mit seiner neuen Produktion wohl nur ganz wunschgemäß und im Sinne des Stücks auf der Bühne erleiden. Mit Titanic, uraufgeführt 1997 am Broadway, haben Regisseur Michael Schaumann und sein Ensemble sich wieder einen herausfordernden Stoff ausgesucht. „Aber genau das brauchen wir“, sagt Schaumann, „etwas was uns herausfordert, aber bewältigbar ist.“ Und genau dies glaubt er mit Titanic gefunden zu haben.Eine schlüssige Begründung liefert der erfahrene Regisseur gleich dazu: „Es gibt in diesem Stück mehr als 40 Sprechrollen, viele kleine Geschichten, die sich zu einem großen Bild verweben. Außerdem gibt es eine Menge großer Chorszenen, denn auch unser Chor will gefordert sein.“

