Turnen: Zwei Teams aus Waldhausen im Bezirksfinale

Foto: Julia Schramel

Beim jüngsten Wettkampf im Turnen sind die Jugendmannschaften der TSG Lorch-​Waldhausen teils über sich hinaus gewachsen und errangen etliche Spitzen– und Podestplätze. Ein Quintett aus der E-​Jugend sowie ein Team in der offenen Klasse schafften den Sprung ins Bezirksfinale.

Mittwoch, 25. Oktober 2023

Benjamin Richter

50 Sekunden Lesedauer



Zwar ist die D-​Jugend der TSG Lorch-​Waldhausen um Pia Kayser, Pia Krug, Ariana Petre, Laura Winter und Viviane Winter jüngst zum ersten Mal in dieser Aufstellung an den Start gegangen. Dennoch präsentierte sie sich bereits als eingespieltes Team.

Die Mädels zeigten ihre hochwertigen Übungen ohne große Fehler. Am Ende des Wettkampftages bedeutete dies nicht nur den Sieg in der Mannschaftswertung, sondern auch die Plätze zwei und eins in der Einzelwertung für Viviane und Laura Winter.

Nach diesem erfolgreichen Einstieg ins Wettkampfwochenende gingen die jüngsten TSG-​Mädels – Juli Meissner, Lotta Mundschik, Elea Milonas und Lara Schmid – an den Start. Wenngleich es für die Turnerinnen teilweise der erste Wettkampf überhaupt war, zeigten sie sich nervenstark und präsentierten die im Training erlernten Übungen mit großem Eifer.





Welche weiteren Leistungen und Platzierungen es bei dem Wettkampf zu bestaunen gab und welche Teams sich ein Ticket für das Bezirksfinale sicherten, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Online gibt es die vollständige Ausgabe auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



2028 Aufrufe

202 Wörter

2 Tage 8 Stunden Online



Beitrag teilen