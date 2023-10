AOK wertet Kundenzuwachs als Vertrauensbeweis

Die AOK Ostwürttemberg hat im vergangenen Jahr ein moderates Wachstum bei den Versicherten verzeichnet. Mit einem Anteil von 43 Prozent bei den gesetzlich Versicherten sei sie der Marktführer, teilte die AOK in einem Pressegespräch mit.

Donnerstag, 26. Oktober 2023

Franz Graser

Zum Jahresende 2022 zählte die Kasse 177.865 Kunden in der Region, ein Plus von 2169 Menschen. Hans-​Joachim Seuferlein, der Geschäftsführer der AOK Ostwürttemberg, wies jedoch darauf hin, dass dieser Zuwachs zum Teil auf den Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine zurückzuführen ist: Etwa 1500 der neu hinzugekommenen Kunden stammten aus der Ukraine, erläuterte Seuferlein, der deshalb von einem „moderaten Wachstum“ spricht. Den Marktanteil der AOK an den gesetzlich Versicherten im Raum Ostwürttemberg gibt die Krankenkasse mit 43 Prozent an. Dass die AOK Ostwürttemberg Jahr um Jahr wachse, wertete er als Vertrauensbeweis.

