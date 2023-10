Auf den Christus müssen die Gmünder an der Waldstetter Brücke noch warten

Archiv-​Bild: gbr

Das restaurierte christliche Kreuz steht bald wieder an der Waldstetter Brücke — allerdings vorerst noch ohne die Christusfigur. Für deren Neuvergoldung werden noch Sponsoren gesucht.

Donnerstag, 26. Oktober 2023

Gerold Bauer

27 Sekunden Lesedauer



Eines der Stationskreuze für die Prozession an Fronleichnam stand bis zum Beginn der Bauarbeiten an der Waldstetter Brücke. Vor der Rückkehr an den angestammten Platz war allerdings eine Sanierung angesagt, die insgesamt knapp 12 000 Euro kosten wird. Das Kreuz selbst wird laut OB Arnold schon im November wieder aufgebaut – allerdings ohne Christusfigur. Denn deren Vergoldung muss aufwändig erneuert werden. „Wir hoffen, dass alles bis Fronleichnam 2024 fertig ist, sagte der OB und baut darauf, dass noch weitere Spender die Restaurierung der Figur unterstützen werden.

