Ehrenamtsfest der Stiftung Haus Lindenhof

Beim Ehrenamtsfest der Stiftung Haus Lindenhof wurden die rund 400 Ehrenamtlichen gefeiert und gewürdigt, die sich für Menschen mit Behinderung einsetzen.

Donnerstag, 26. Oktober 2023

Sarah Fleischer

Die Werkstatt am Salvator bietet seit neun Jahren individuelle Berufsbildungs– und Arbeitsplätze an. Etwa 120 Menschen mit Behinderung können hier in den Räumen der Werkstatt arbeiten. Am Dienstag wurden das Foyer und der Speisesaal festlich geschmückt. Der Anlass: Das Ehrenamtsfest. Mit Sekt und anderen Getränken wurden die Gäste empfangen, Musiker Axel Nagel begleitete das Fest musikalisch. Die Verantwortlichen des Bereichs Wohnen und Arbeit für Menschen mit Behinderung sowie des Bereichs Wohnen und Pflege im Alter Matthias Quick und Dr. Achim Hollenbach hießen alle Anwesenden willkommen. Sie betonten, dass das Ehrenamt schon immer ein wichtiger Baustein der Stiftung Haus Lindenhof gewesen sei. In diesen Tagen werde ihre Arbeit noch bedeutender.







Warum das so ist und wasd der ebenfalls geladene Oberbürgermeister Richard Arnold den Ehrenamtlichen sagte, steht am Freitag in der Rems-​Zeitung. Die ist auch als digitale Ausgabe am iKiosk erhältlich.

