Kinopreis für das Gmünder Brazil

Foto: jtw

Das Gmünder Brazil-​Kino ist für sein Jahresprogramm ausgezeichnet worden. Am Dienstabend nahmen Betreiber Walter Deininger und Jana Thiem in Karlsruhe eine Auszeichnung in der Kategorie „Sehr gutes Filmprogramm“ entgegen.

Donnerstag, 26. Oktober 2023

Jürgen Widmer

Verliehen wurde ihnen der Preis von der MFG Filmförderung und das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-​Württemberg. Das Brazil bekam den Preis in der zweithöchsten Kategorie, der Spitzenpreis, den das Brazil im Jahr 2021 bekommen hatte, ging nach Ulm an ein Kino-​Ensemble aus „Obscura“, „Lichtburg“ und „Mephisto“. Insgesamt gingen Kinopreise an 57 Lichtspielhäuser im Bundesland für deren künstlerisch wertvolle Programmgestaltung.

