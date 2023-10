Kunstturnen: Wetzgauerinnen ziehen ins Landesfinale ein

Foto: tvw

Die Wetzgauerinnen starteten beim Bezirksfinale in der Leistungsklasse I in einem großen Starterfeld von zwölf Mannschaften. Sie qualifizierten sich dabei überraschend fürs Landesfinale.

Donnerstag, 26. Oktober 2023

Thomas Ringhofer

39 Sekunden Lesedauer



Die Wetzgauer Turnerinnen aus der frisch in die Landesliga aufgestiegenen Mannschaft nutzten den Wettkampf, um neue Elemente für die nächste Saison unter Wettkampfbedingungen auszuprobieren.





Der Wettkampf begann am Schwebebalken. Startturnerin Delila Cisic zeigte erstmals ein freies Rad, das sie nicht stehen konnte, und erturnte sich 10,05 Punkte.





Myroslava Tovstonizhko zeigte eine sehr schwierige Übung und kam auf 12,95 Punkte. Hanna Hieber musste mehrere Stürze in Kauf nehmen und erhielt für ihre Übung 7,95 Punkte. Chiara Grimm musste ebenfalls einmal das Gerät verlassen und bekam 9,60 Zähler. Schlussturnerin Yvonne Kaltenbach zeigte ihre Übung ohne Sturz und erhielt dafür 12,85 Punkte. Die besten drei Übungen zählen zum Mannschaftergebnis und somit schloss die Mannschaft das Zittergerät Schwebebalken mit 35,85 Punkten ab.





Wie sich die Wetzgauerinnen an den weiteren Geräten schlugen, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



1776 Aufrufe

157 Wörter

1 Tag 13 Stunden Online



Beitrag teilen