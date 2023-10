50 Jahre Prediger: Das barocke Treppenhaus

Das Treppenhaus im Prediger liegt ein wenig versteckt, doch es ist ein Meisterwerk des Barock. Erbaut wurde es von keinem anderen als Dominikus Zimmermann, Baumeister des 18. Jahrhunderts. Schöner kann Treppensteigen einfach nicht sein.

Freitag, 27. Oktober 2023

Sarah Fleischer

Wie es dazu kam, dass Zimmermann das Treppenhaus des Predigers erbaute und was es so besonders macht, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Alle 15 Stufen ändert sich die Blickrichtung, schon der Aufstieg wird zum Erlebnis. Schritt für Schritt kommt man dem Ziel näher, wenn man nicht irgendwo in der Betrachtung eines der vielen Schmuckstücke, die sich zum großartigen Gesamtbild fügen, hängen bleibt.Hoch oben an der Decke wartet er: Der Erzengel Michael mit seinem Flammenschwert, der Luzifer, dem gefallenen Engel, die Angst ins Gesicht treibt, während der Weg die Treppe hinauf eher den Schweiß ins Antlitz des Besuchers treibt.Max Tillmann, Leiter des Museums um Prediger, kennt sein Haus und natürlich auch die etwas versteckten Preziosen, die es birgt. Das Treppenhaus, das ein wenig versteckt links vom Haupteingang hinter den Aufzügen versteckt liegt, gehört dazu.Sein Baumeister gehört zum Triumvirat der großen Kirchenbaumeister im Deutschland des 18. Jahrhunderts, neben Balthasar Neumann und Johann Michael Fischer: Dominikus Zimmermann.

