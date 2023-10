Bombendrohung an Schule in Schorndorf

Am Freitagmorgen gingen an mehreren Schulen im Rems-​Murr-​Kreis Bombendrohungen ein. Das teilt das Polizeipräsidium Aalen mit. Eine der betroffenen Schulen liegt in Schorndorf.

Freitag, 27. Oktober 2023

Sarah Fleischer

Am Freitagmorgen gingen ab 7.30 Uhr am Burggymnasium in Schorndorf sowie am Gustav-​Stresemann-​Gymnasium in Schmiden und dem Salier Gymnasium in Waiblingen per Email Bombendrohungen ein. Die Polizei war an den Orten mit Großaufgeboten im Einsatz. Die Schulen wurden geräumt. Die Schüler in Schorndorf wurden in der Stadtkirche sowie dem Alten Rathaus untergebracht. Die Schüler in Schmiden wurden in der Festhalle untergebracht. Die Schüler in Waiblingen wurden zunächst am Sportplatz gesammelt und dann nach Hause entlassen, das gleiche geschah an den anderen Schulen.

Die Schulen wurden jeweils nach verdächtigen Gegenständen abgesucht, es konnten jedoch keine aufgefunden werden. Die Maßnahmen vor Ort waren gegen 9.45 Uhr beendet. Die Polizei nimmt an, dass die Drohungen mit großer Wahrscheinlichkeit Teil einer ganzen Serie sind, die derzeit landes– sowie bundesweit auftritt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es waren rund 80 Einsatzkräfte der Polizei im Einsatz.

