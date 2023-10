Klinik-​Debatte im Ostalbkreis: Was sagt das DRK?

Im kommenden Jahrzehnt ändert sich die Kliniklandschaft im Ostalbkreis. Im Gespräch sind ein Zentralklinikum bei Essingen, oder ein Neubau am jetzigen Standort des Aalener Ostalb-​Klinikums. Wie wirkt sich das auf den Rettungsdienst aus? Ein Interview.

Freitag, 27. Oktober 2023

Thorsten Vaas

Was wäre wenn? Diese Frage treibt Bürgerinnen und Bürger in der Debatte über die Zukunft der Kliniken Ostalb um. Und auch den DRK-​Kreisverband Schwäbisch Gmünd. Die Retter des Roten Kreuzes blicken mit gemischten Gefühlen auf die Klinikreform im Landkreis. Einerseits braucht es eine Reform, andererseits soll sich Hilfsfrist nicht wesentlich verschlechtern. Landrat Joachim Bläses Favorit ist ein Zentralklinikum mit Fachbereichen nahe Essingen, dazu an den Standorten Mutlangen und Ellwangen je eine „kleine“ Klinik, die zwar Notfälle, aber nicht unbedingt Spezialfälle behandeln kann. Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting hat eigene Ideen. Anstelle eines Neubaus bei Essingen schlägt er mit der Kombi-​Lösung einen Neubau am Standort des Ostalb-​Klinikums vor. Beide Varianten haben Folgen für den Rettungsdienst, wie Rettungsdienstleiter Tobias Gerhardts sagt.Grundsätzlich denke ich schon, dass etwas passieren muss. So weiterzumachen, wird nicht funktionieren. Die Frage ist halt, wie man etwas verändert. Es sollte immer im Einklang mit der Patientenversorgung passieren und aus rettungsdienstlicher Sicht so wenig wie möglich Einbuße in der Notfallversorgung haben. Und wir sollten ehrlich kommunizieren, was eine Veränderung wirklich bedeutet.

