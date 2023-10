Normannia Gmünd reist selbstbewusst nach Bissingen

Der Aufsteiger und aktuelle Tabellensiebte der Fußball-​Oberliga Baden-​Württemberg, der 1. FC Normannia Gmünd, tritt am Samstag (15.30 Uhr) beim zehntplatzierten FSV Bietigheim-​Bissingen an. Die Blaskic-​Elf will den Abstand zur Abstiegszone vergrößern, muss dafür aber einige Spieler im Auge behalten.

Freitag, 27. Oktober 2023

Benjamin Richter

Das Einzige, was Gmünds Trainer, Zlatko Blaskic, nach dem 3:0 gegen Denzlingen zu kritisieren hatte, war der „Chancenwucher“. „Für mich ist es aber fast wichtiger, dass wir uns diese Chancen überhaupt rausgespielt haben“, sagt er nun nach einigen Tagen.

Über den kommenden Gegner ist er im Bilde. „Bietigheim-​Bissingen befindet sich erneut in einem Umbruchjahr, musste viele Akteure austauschen, was zur Folge hat, dass man mit 17 Punkten eher nach unten schauen muss“, weiß Blaskic.

Trainer Markus Lang ist ein guter Freund von ihm. Beide arbeiteten bereits in Backnang und Großaspach vertrauensvoll zusammen. „Dem kommenden Gegner fehlt noch die nötige Konstanz, er hat aber an guten Tagen höchste Oberliga-​Qualität zu bieten“, sagt Blaskic.





Mit welcher personellen Ausstattung Zlatko Blaskic die Fahrt nach Bietigheim-​Bissingen antritt und welche FSV-​Spieler vorm Gmünder Tor gefährlich werden könnten, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 27. Oktober. Die komplette Ausgabe ist auch online im iKiosk erhältlich.



In der Fußball-​Oberliga ist der 1. FC Normannia Gmünd bei einem namhaften Verein zu Gast. Die Stauferstädter treten am Samstag (15.30 Uhr) als Siebter beim Zehnten, dem FSV 08 Bietigheim-​Bissingen, an.

