So Ebbes: Mama Apotheke

Symbolbild: Simone Hainz /​pix​e​lio​.de

Die alljährliche Erkältungssaison ist wieder da, an jeder Ecke hustet und schnieft es. Auch die Kolumnistin hat es prompt erwischt. Aber als Erwachsene macht krank sein so gar keinen Spaß…

Freitag, 27. Oktober 2023

Sarah Fleischer

1 Minute 5 Sekunden Lesedauer



Früher, da war krank sein noch nicht so schlimm: Ein paar Tage in der Schule fehlen, im Bett bleiben… Und natürlich Mama oder Papa, die einen liebevoll aufpäppeln, Tee kochen und selbigen ans Krankenlager bringen, Grießbrei oder andere Lieblingsspeisen zubereiten und einem immer wieder versichern, dass alles wieder gut wird. Aber nun ist man „selber groß“, wohnt alleine und muss daher auch die Erkältung inklusive Halsschmerzen wie eine erwachsene Person durchstehen: Bleibt man zuhause, plagt das schlechte Gewisse, dass man dann ja auf der Arbeit fehlt. Sollte man die Heizung noch ein kleines bisschen höher drehen? Aber das treibt ja die Heizkosten hoch. Der Kühlschrank füllt sich auch nicht von alleine, also Maske auf und schnell durch den Supermarkt gehuscht. Kochen muss man das Essen aber selbst, ebenso den Tee. Auch die Hausapotheke muss erst aus dem Nichts aufgebaut werden – nur gut, dass Gmünd so eine große Auswahl an Apotheken hat. Dort schildert man sein Leiden, die Apothekerin sieht einen besorgt an und holt dann zwei Medikamentenschachteln aus dem Regal. Nach den Anweisungen zur Einnahme verabschiedet sie einen mit den mütterlich-​fürsorglichen Worten: „Passen Sie auf sich auf und schonen Sie sich!“ Und man fühlt sich gleich besser.









Diesen und weitere Artikel sowie Neues aus der Region finden Sie am Freitag in Ihrer Rems-​Zeitung. Die ist auch als digitalte Ausgabe am iKiosk erhältlich.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



915 Aufrufe

260 Wörter

12 Stunden Online



Beitrag teilen