Staufersaga 2025: Nicht so aufwändig wie 2012 und 2016 auf dem Johannisplatz

Archiv-​Bild: gbr

Der Staufersaga-​Verein blickt auf gelungene und bevorstehende Projekte. Dazu gehört 2025 eine erneute Inszenierung des stadtgeschichtlichen Epos „Staufersaga“. Aufgrund der immens gestiegenen Kosten ist eine Aufführung in gewohnter Form auf dem Johannisplatz aber nicht möglich.

Freitag, 27. Oktober 2023

Gerold Bauer

In der Bernhardushalle in Weiler fand die Mitgliederversammlung des Vereins Staufersaga e.V. statt. Der Vorsitzende des Vereins, Richard Arnold, erklärte dabei, die Staufersaga 2025 könne aus verschiedenen Gründen nicht mehr in gewohnter Art und Weise, wie 2012 und 2016, auf dem Johannisplatz aufgeführt werden.

Die Kosten zum Beispiel für die Tribüne haben sich fast verdoppelt; und so gehe es im Licht– und Tonbereich weiter. Aktuell stelle eine Projektgruppe die Kosten und Möglichkeiten zusammen. Arnold bat die Vereinsmitglieder um Verständnis und ein positives Mitwirken.







