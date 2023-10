VGW: Neuer Glanz für den „Kronzprinzen“ — Sozialer Wohnungsbau nicht kostendeckend

Die Vereinigte Gmünder Wohnbaugesellschaft (VGW) kann mit sehr guten Jahresabschlüssen aufwarten. Laut Geschäftsführer Celestino Piazza hat sich die Strategie, die Hälfte der neuen Wohnungen als Mietobjekte im Bestand zu halten, bewährt. Es gibt aber ein Problem, das nicht nur in Gmünd besteht: Sozialer Wohnungsbau ginge derzeit nicht ohne dickes Minus. Bei Projekten wie dem „Schwanen“ oder dem „Kronprinzen“ hingegen seien schwarze Zahlen zu erwarten.

Freitag, 27. Oktober 2023

Gerold Bauer

Positiv bewertet wurde vom Gemeinderat auch die Strategie, dass die VGW von ihren neu gebauten Wohnungen nur die Hälfte als Eigentumswohnungen auf den Markt bringt und die andere Hälfte als Mietwohnungen im Bestand behält. Gleichzeitig klang im Gremium Verständnis dafür an, dass auch ein städtisches Wohnbauunternehmen seine Bauprojekte so kalkulieren muss, dass am Ende keine roten Zahlen unterm Strich stehen.





Lesen Sie dazu am 27. Oktober über ein Gespräch, das die Rems-​Zeitung mit VGW-​Geschäftsführer Celestino Piazza führte und erfahren sie die Eckdaten aus dem Geschäftsbericht!



„Wir brauchen dringend mehr bezahlbaren Wohnraum!“ Ein Appell an die VGW, der quer durch die Fraktionen in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch an den VGW-​Geschäftsführer adressiert wurde. Gleichzeitig gab es für ihn fraktionsübergreifend ein doppeltes Lob. Zum einen für die sehr erfreulichen Zahlen im Geschäftsbericht und zum anderen vor allem dafür, dass die VGW bei Wohnungen, für die die Mietpreisbindung ausläuft, weiterhin den günstigen Quadratmeterpreis beibehält.

