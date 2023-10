Wissen: Grüne Urbanität in Singapur

Singapur – fast sechs Millionen Einwohner auf kleinstem Raum, und trotzdem grünt und blüht es dank Hightech und minutiöser urbaner Planung.

Gründungsvater Lee Kuan Yew hatte für Singapur in den 1960er Jahren eine Vision: Eine Gartenstadt sollte entstehen, grün und lebenswert trotz dichter Besiede– lung. Das Resultat jahrzehntelanger Planung kann sich sehen lassen. Der südostasiatische Stadtstaat ist eine der grünsten Metropolen der Welt und führend in nachhaltigem Ge– bäudedesign. Ob vertikale Dschungel an Häuserfronten oder die 18 futuristischen Supertrees, auf de– ren Metallgerüsten mehr als 160 000 Pflan– zen wuchern: Wenn es darum geht, seine Vorreiterrolle als ökologischer Innovator zu demonstrieren, dann kleckert Singapur nicht. Es klotzt. Die nächsten Ziele sind bereits gesteckt und extrem ehrgeizig.





Was für Ziele das sind, wie sie erreich werden sollen und was bei all der grünen Urbanität die Schattenseiten Singapurs sind, lesen Sie am Freitag auf der Wissens-​Seite der Rems-​Zeitung.



