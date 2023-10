Ein Ort, um zu erforschen, wie digitale Hilfen das Leben im Alter erleichtern können

Foto: wsh /​Visualisierung: Architekt Volker Gunst

In der Mensa auf dem Campus der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd fiel am Freitag der Startschuss für den Bau der „Creative Hall Assisted Living“, kurz CHAL. Dahinter verbirgt sich ein Kreativ-​, Lern– und Lehrort, an welchem neue Ideen für die Verbesserung der Lebensqualität im Alter durch digitale Unterstützung entwickelt und erprobt werden können. Außerdem entsteht ein Studierendenhaus, das in diese Halle der Kreativität integriert wird.

Samstag, 28. Oktober 2023

Gerold Bauer

41 Sekunden Lesedauer







Erfahren Sie in der Samstag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung mehr über dieses zukunftsweisende Projekt in Schwäbisch Gmünd! Die RZ gibt es hier auch rund um die Uhr in digitaler Form.



Landrat Dr. Joachim Bläse, Oberbürgermeister Richard Arnold, Vertreterinnen und Vertreter der Infrastrukturgesellschaft des Ostalbkreises, des Lehrkörpers und der Studierenden der PH setzten Helme auf und nahmen Spaten in die Hand. Mit dem gemeinsamen Spatenstich markierten sie den Baubeginn des Neubaus. Entstehen soll ein dreigeschossiges Gebäude in Holzkonstruktion mit eigener Energieversorgung durch eine Wärmepumpe. Der Bauträger, die Infrastrukturgesellschaft des Ostalbkreises rechnet mit der Fertigstellung im September 2024.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



174 Aufrufe

164 Wörter

32 Minuten Online



Beitrag teilen