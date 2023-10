FCH: „Geschrubbt“ vor den Gastspielen in Gladbach

Die letzten drei Spiele in der Bundesliga hat der 1. FC Heidenheim verloren, besonders vom 2:5 gegen den FC Augsburg nach Führung daheim noch Restwut im Bauch. Die Reaktion war laut Trainer Frank Schmidt, der mehr Emotionalität auf dem Platz fordert, eine intensive Trainingswoche.

„Wenn ihr dagewesen wärt, hättet ihr gesehen, dass da ordentlich geschrubbt worden ist“, schildert Frank Schmidt den Journalisten in der Pressekonferenz am Freitag die Trainingseinheiten nach der jüngsten Heimpleite.

Gründlich habe man das 2:5 gegen den FC Augsburg am vergangenen Sonntag analysiert und besonders darauf geachtet, wo es bei den Gegentoren gehakt habe.

Am Samstag will der FCH es besser machen – dann geht es im Borussia-​Park, beim Traditionsverein aus Mönchengladbach, schon um mögliche „Big Points“ im Kampf um den Klassenerhalt. Nur ein Zähler trennt Heidenheim (11./7 Punkte) und Gladbach (13./6) vor dem neunten Spieltag in der Tabelle. Anstoß ist um 15.30 Uhr.

Für die Heidenheimer ist es die erste von gleich zwei Auswärtspartien bei der Borussia innerhalb von vier Tagen. Denn schon am Dienstagabend betritt man unter Flutlicht erneut den dortigen Rasen – dann in der zweiten Runde des DFB-​Pokals.

Also Kurzurlaub am Niederrhein? Denkste. „Der Verein hat uns gute Möglichkeiten gegeben schnell zurückzukommen, indem wir nach dem Spiel direkt zurückfliegen“, kündigt Frank Schmidt an. In Heidenheim könne man dann wie gewohnt trainieren, analysieren und regenerieren, was so in Gladbach wohl nicht möglich gewesen wäre.





