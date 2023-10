Kulturwinter: Das ist im Herbst und Winter auf den Bühnen geboten

Foto: Richard Becker

Gerade wenn die Tage kürzer und die Abende länger werden, erwacht die Sehnsucht nach schönen, interessanten und anregenden Inhalten. Da reicht es nicht, einfach nur den Fernseher anzuschalten oder sich ein Internet-​Video anzusehen. Die Beilage „Kulturwinter“ der Rems-​Zeitung bietet einen Überblick über das kulturelle Geschehen der kommenden sechs Monate.

Samstag, 28. Oktober 2023

Franz Graser

In den Monaten von November bis April ist in der Region viel geboten: Theater, Oper, Musical, Musik von Klassik über Jazz bis Pop, dazu Kleinkunst, Kabarett und Comedy – und das wohlweislich nicht nur in der Stauferstadt, sondern auch in der Umgebung. Wer Ausstellungen liebt, hat ebenfalls allen Grund zur Vorfreude.





Überdies naht wieder die Weihnachtszeit. Und da wäre es doch eine gute Idee, den einen oder anderen lieben Menschen mit einer Theater– oder Konzertkarte zu überraschen. Denn mit der Sehnsucht nach neuen Klängen und Eindrücken sind Sie sicher nicht allein.







Wer sich für Kultur interessiert, wird in der zwölfseitigen Beilage der Rems-​Zeitung sicher fündig. Hier geht es zur Sonderveröffentlichung.

