Samstag ist Albmarathon-​Tag: Anziehungskraft ist ungebrochen

Die DJK Gmünd rechnet mit mehr als 800 Teilnehmern bei der 33. Auflage des Sparkassen-​Albmarathons am Samstag. Die ersten Läuferinnen und Läufer gehen am 28. Oktober um 10 Uhr an den Start.

Samstag, 28. Oktober 2023

Benjamin Richter

Wie schon während der Woche prognostiziert, sind es bei den Läufen über 25 und 50 Kilometer auch jeweils mehr als 200 Athleten geworden. „Bei den Anmeldezahlen hat es ein Kopf-​an-​Kopf-​Rennen gegeben“, sagt Schwarzkopf. Am Ende ging es Unentschieden aus: Jeweils 216 Läuferinnen und Läufer werden sich am 28. Oktober ab 10 Uhr in der Katharinenstraße auf den Weg machen.





Welche Top-​Favoriten in den einzelnen Läufen an den Start gehen und wie die Organisatoren in diesem Jahr auf den aktuellen Walking-​Boom reagiert haben, erfahren Sie in der Rems-​Zeitung vom 28. Oktober. Erhältlich ist die gesamte Ausgabe auch digital, im iKiosk.

Genau 780 Anmeldungen lagen mit Ablauf der offiziellen Frist am Donnerstag vor. Was Tim Schwarzkopf, Kopf des Organisatoren– und Helferteams, dabei besonders freut, ist die Tatsache, „dass wir beim Zehn-​Kilometer-​Lauf einen richtigen Schub nach vorne gemacht und die Marke von 200 Teilnehmern geknackt haben“.

