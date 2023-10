Wissenschaftler und „Zukunftsmaler“: Bundesverdienstkreuz für Dr. Andreas Zielonka

Fotos: gbr

Als Wissenschaftler beschränkte sich der renommierte Forscher und Institutsleiter Dr. Andreas Zielonka keineswegs auf den Beruf. Sein vielseitiges Engagement, auch im Ehrenamt, und seine Rolle als Visionär gingen stets einher mit seiner sehr freundlichen offenen Art, mit der er Menschen zusammen führte. Dies alles wurde nun mit dem Bundesverdienstkreuz honoriert.

Samstag, 28. Oktober 2023

Gerold Bauer

37 Sekunden Lesedauer







Sie möchten mehr über das Leben und Wirken dieses außergewöhnlichen Menschen erfahren? Dann lesen Sie am Samstag, 28. Oktober, die Rems-​Zeitung!



Es gibt Menschen, die sind einerseits in ihrem Fachgebiet absolute Könner, und haben andererseits eine so gewinnende Art, dass sie andere für innovative, vielleicht zuerst sogar verrückt klingende Ideen begeistern und sie auf den Weg in die Zukunft mitnehmen können. Solch ein Mensch ist Dr. Andreas Zielonka, der von 2009 bis Ende 2022 das Gmünder Forschungsinstitut für Edelmetalle und Metallchemie (fem) leitete und darüber hinaus in 14 Ehrenämtern und 19 weiteren Funktionen eine große Strahlkraft hatte.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



210 Aufrufe

149 Wörter

56 Minuten Online



Beitrag teilen