Großes Weltmeister-​Treffen bei Heimwettkampf des TV Wetzgau

Der TV Schwäbisch Gmünd-​Wetzgau empfängt in der Kunstturnen-​Bundesliga am Sonntag (13 Uhr) die KTV Straubenhardt in der Großsporthalle. TV-​Trainer Paul Schneider sieht die Favoritenrolle beim hochkarätig besetzten Gästeteam – und hofft auf die Unterstützung des Publikums.

Sonntag, 29. Oktober 2023

Benjamin Richter

Wer sich für die Aufstellung des aktuellen Tabellenführers der Kunstturnen-​Bundesliga KTV Straubenhardt interessiert, der braucht im Prinzip nur auf den deutschen WM-​Kader 2023 zu schauen: Die Teams sind nahezu deckungsgleich. Am kommenden Sonntag empfängt der TV Schwäbisch Gmünd-​Wetzgau den Spitzenreiter in der Großsporthalle (13 Uhr).

Für Trainer Paul Schneider ist es ein ganz besonderer Wettkampf: „Straubenhardt ist eh schon immer etwas Besonderes – das sind heiße Duelle. Dass aber zwei so stark besetzte Teams mit so vielen Weltmeistern und Weltmeisterschaftsteilnehmern gegeneinander antreten, hat es noch nie gegeben.“ Darüber hinaus stehen sich der Tabellenerste und –zweite direkt gegenüber. Beide noch mit lupenreiner, weißer Weste.

Paul Schneider ist Schwäbisch Gmünder mit viel Herzblut. Und er ist Trainer mit riesigem Aufwand, Woche für Woche. Aber vor allem ist er eines: ein Liebhaber des Kunstturnens. „Da muss einem das Herz höherschlagen, wenn man diese Aufstellungen sieht. Fantastisch, wen die Fans alles zu sehen bekommen.“

Allen voran einen, der erst vor wenigen Tagen deutsche Turngeschichte geschrieben hatte: Lukas Dauser. Er wurde, nach 16 Jahren das erste Mal wieder für Deutschland, Weltmeister an seinem Spezialgerät Barren. „Es ist eine Augenweide, ihn turnen zu sehen“, schwärmt auch Wetzgaus Coach.





