Polizei: Vermisstensuche mit Hubschrauber

Per Hubschrauber sucht die Polizei derzeit nach einem 84-​Jährigen, der seit der vergangenen Nacht vermisst wird. Weil der Senior zeitweise orientierungslos sei, könne er sich in einer hilflosen Lage befinden, so die Beamten.

Sonntag, 29. Oktober 2023

Benjamin Richter

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen schildert, habe der 84 Jahre alte Mann, der nun vermisst wird, sein Wohnhaus in der Röthardter Straße in Wasseralfingen in der vergangenen Nacht verlassen. Sein Aufenthaltsort ist seitdem unbekannt.

Der Vermisste, den die Polizei nun unter anderem mit einem Hubschrauber sucht, wird als 1,67 Meter groß beschrieben. Er dürfte mit Hausschuhen und im Schlafanzug unterwegs sein. Vermutlich hat er sowohl eine graue Steppjacke als auch eine schwarze Regenjacke bei sich. Er hat graue Haare und einen grauen Bart. Außerdem trägt der Mann eine Brille.





Wer den Vermissten am Sonntagvormittag gesehen hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter 07361/​52 40 in Verbindung zu setzen. Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

