Sozialstation Rosenstein: Demenzgruppen unter neuer Leitung

Lori Martens tritt bei der Sozialstation Rosenstein die Nachfolge von Angelika Meyer als Leiterin der Demenzgruppenbetreuung an. Berufsbegleitend hatte sie sich zuvor zur gerontopsychiatrischen Fachkraft weitergebildet.

Sonntag, 29. Oktober 2023

Benjamin Richter

Nachdem die langjährige gerontopsychiatrische Fachkraft und Leitung der Demenzgruppenbetreuung der Sozialstation Rosenstein, Angelika Meyer, im August in den Ruhestand verabschiedet wurde, freut sich Geschäftsführerin Karin Albrecht, eine geeignete Nachfolgerin gefunden zu haben. Dies ist keine Selbstverständlichkeit mehr in Zeiten der Personalknappheit in der Pflege.

Frühzeitig wurde der Wechsel eingeleitet, und Lori Martens qualifizierte sich durch eine 720 Stunden umfassende berufsbegleitende Weiterbildung zur gerontopsychiatrischen Fachkraft. Diese hat sie nun erfolgreich abgeschlossen, und damit konnte der Leitungsstab an sie weitergereicht werden.

Auch während der Corona-​Pandemie gab es bis auf wenige Monate immer ein Betreuungsangebot, allerdings immer nur in sehr kleinen Gruppen. Nun haben sich auch neue ehrenamtliche Helferinnen gefunden, und das Team kann unter neuer Leitung durchstarten.

Das Betreuungsangebot vom Café Sonnenschein gibt es immer am Dienstag und Donnerstag von 14.30 bis 17.30 Uhr in der Begegnungsstätte im katholischen Gemeindehaus. Bei Interesse unter 07173/​91000 anfragen. Weitere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind herzlich willkommen.





