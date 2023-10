Fußball: Normannia unterliegt beim SV Oberachern mit 0:3

Vielleicht war das zweite Spiel binnen drei Tagen etwas zu viel für den Fußball-​Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd, vielleicht ist es aber auch ein Spiel gewesen, was in der Form einmal passieren kann.

Dienstag, 03. Oktober 2023

Thomas Ringhofer

Die Mannschaft von Zlatko Blaskic ist am Tag der Deutschen Einheit dem SV Oberachern mit 0:3 unterlegen. „Es war nicht der Schiri, es war nicht die Taktik. Diese Niederlage haben wir uns grundsätzlich und einzig selbst zu verdanken. Da müssen wir uns einfach an die eigene Nase packen“, hat Blaskic diese Auswärtspartie im weit entfernten Oberachern analysiert.





Die Normannia spielte in der ersten Hälfte stark auf, war dominant und erspielte sich so manche gute Chance. Doch Marvin Gnaase zögerte bei seinem Versuch zu lange (4. Minute). Alexander Aschauer scheiterte in der Folge schließlich im kurzen Eck am SVO-​Schlussmann (16.). Dann hatte Henrick Selitaj bei seinem Abschluss schlichtweg Pech, der Ball titschte an den Pfosten. Den Abpraller vor dem verwaisten Tor bugsierte der sonst so treffsichere Aschauer schließlich neben das Gehäuse (22.). Noch einmal Selitaj (24.) und Gnaase (25.) scheiterten ebenfalls an Oberacherns Torwart.





Die Gastgeber waren an diesem Nachmittag jedoch die Meister der Effektivität: einen Konter spielten sie blitzsauber zu Ende, der Ball prallte schließlich nach dem Versuch von Bastian Barnick vom Innenpfosten ins Netz zum 1:0 (30.). Zehn Minuten später segelte ein Freistoß durch den Sechzehner, Gmünds Schlussmann Yannick Ellermann griff daneben, Marvin Ludwig bedankte sich mit dem 2:0. Die Normannia machte das Spiel, Oberachern die Tore, verkehrte Welt.







