Energieversorger im Ostalbkreis: Niedrigere Preise in Sicht

Aktuell kündigen einige Energieversorger Preissenkungen für ihre Kundinnen und Kunden an, darunter auch die EnBW ODR und die Stadtwerke Schwäbisch Gmünd. Was springt dabei für Verbraucherinnen und Verbraucher raus?

Montag, 30. Oktober 2023

Sarah Fleischer

Die Heizperiode hat begonnen und damit auch die Zeit, in der viele Menschen abwägen, wie hoch sie die Heizung aufdrehen wollen – schließlich sind die Preise für Gas, aber auch Strom seit dem Beginn des Ukraine-​Krieges stark angestiegen. Die Energiepreisbremse der Bundesregierung brachte etwas Entlastung, doch noch immer sind die Energiekosten vergleichsweise hoch.

Doch es gibt gute Nachrichten: Sowohl die EnBW ODR als auch die Stadtwerke Schwäbisch Gmünd planen eine Preissenkung für ihre Kundinnen und Kunden.

